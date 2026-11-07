رویکرد جدیدحوزه مولدسازی، تسریع در تعیین تکلیف املاک، فعال سازی ظرفیت مجوز‌های قبلی و هدایت منابع حاصل به سمت طرح‌های مهم و زیرساختی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در نشست تخصصی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی عملکرد و چالش‌های مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۳۰۰ ملک متعلق به ۲۲ دستگاه اجرایی در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی شده که بخشی از آنها به مرحله فروش و مزایده رسیده و بخشی نیز در مراحل دریافت مجوز، ارزش افزایی و قیمت گذاری قرار دارد.

ناصر یارمحمدیان با اشاره به آسیب شناسی فرآیند مولدسازی در استان افزود: یکی از چالش‌های اصلی، معرفی نشدن املاک مازاد از برخی دستگاه‌های اجرایی بود و بر همین اساس، شناسایی ظرفیت‌های مولدسازی در شهرستان‌ها با همکاری فرمانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری حدود ۱۰۰ مزایده در سال‌های اخیر گفت: بخش قابل توجهی از مزایده‌ها به فروش نرسیده و یکی از اقدامات جدید استان، فعال‌سازی ظرفیت مجوز‌های قبلی و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف املاک دارای مجوز است و اطلاعات املاک دارای مجوز و املاکی که در فرآیند مولدسازی قرار دارند، در وبگاه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان منتشر شده است.

یارمحمدیان تأمین هزینه کارشناسی و قیمت‌گذاری را از دیگر موانع موجود برشمرد و افزود: محدودیت منابع مالی دستگاه‌ها برای کارشناسی‌های جدید، یکی از مشکلات فرآیند مولدسازی بوده و در این خصوص همکاری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای کارشناسی‌های مجدد، ظرفیت مؤثری برای تسریع امور ایجاد کرده است.

وی اراضی راه‌آهن را در محدوده ایستگاه مرکزی اصفهان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مولدسازی استان دانست و ادامه داد: بنا بر مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان، باید اراضی قابل مولدسازی راه‌آهن شناسایی، تفکیک و برای اجرای فرآیند مولدسازی معرفی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین با اشاره به ملک پشتیبانی امور دام گفت: این ملک از سال ۱۴۰۳ شناسایی شده بود و پس از قرار گرفتن در فرآیند واگذاری و مححق نشدن فروش آن پیشنهاد می‌شود این ملک در چارچوب دارایی‌های قابل مولدسازی قرار گیرد تا امکان استفاده از منابع حاصل از آن برای طرح‌های استان فراهم شود.

یاراحمدیان با اشاره به شناسایی اراضی مازاد شرکت ارتباطات زیرساخت در محدوده شهرک صنعتی مبارکه اشاره کرد و افزود: حدود ۱۸۰ هکتار از اراضی این مجموعه در استان شناسایی شده که با توجه به ظرفیت و موقعیت آن، امکان بررسی و استفاده از ظرفیت مولدسازی آن وجود دارد.

وی در خصوص ملک زندان مرکزی اصفهان گفت: برای این ملک نیز ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی از جمله مشارکت و تهاتر در حال بررسی است تا با تعیین تکلیف آن، امکان استفاده از ارزش این دارایی برای تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز فراهم شود.

یارمحمدیان افزود: هدف اصلی استان از مولدسازی تبدیل دارایی‌های مازاد و راکد دولت به منابع مالی مؤثر برای اجرای طرح‌های مهم، زیرساختی و توسعه‌ای استان است و در این مسیر استفاده از ظرفیت مشارکت، تهاتر، فعال‌سازی مجوز‌های قبلی و تسریع در فرآیند‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری با جدیت دنبال می‌شود.