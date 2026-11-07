به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز ترکی‌زاده با اشاره به اجرای طرح کانال دفع آب‌های سطحی فاز چهار این شهر اظهار کرد: پس از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست استاندار خوزستان، موضوع اجرای این طرح و ضرورت تعیین تکلیف آن مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی اتخاذ شد.

وی افزود: این کانال با هدف هدایت آب‌های سطحی و روان‌آب‌های ناشی از بارندگی و سیلاب، از مسیر عبوری در محدوده شهری ایذه به سمت تالاب میانگران ساخته شده است. مسیر احداث کانال با زیرساخت‌های متعدد شهری مواجه بود و وجود تأسیسات و زیرساخت‌های مختلف در طول مسیر، عملیات اجرایی را با سختی‌های زیادی همراه کرده بود؛ با این وجود، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، به‌ویژه شهرداری، و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، عملیات حفر کانال با سرعت انجام شد.

فرماندار ایذه با بیان اینکه کانال حفرشده حدود ۷۰۰ متر طول، ۱۱ متر عرض و نزدیک به ۳ متر عمق دارد، اظهار کرد: طرحی که در شرایط عادی اجرای آن حدود چهار ماه زمان نیاز داشت، با تلاش مجموعه عوامل اجرایی در کمتر از ۲۰ روز به مرحله حفر کانال رسید.

ترکی زاده با تأکید بر اینکه در حال حاضر عملیات حفر کانال انجام شده و مرحله لوله‌گذاری باقی مانده است، خاطرنشان کرد: پس از پایان بارندگی‌ها، عملیات لوله‌گذاری با رعایت اصول فنی و به‌صورت اصولی انجام خواهد شد تا امکان هدایت مناسب آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها به سمت تالاب میانگران فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در مدیریت روان‌آب‌های شهری، اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت دفع آب‌های سطحی و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی و سیلاب در محدوده شهری ایذه در حال اجراست.