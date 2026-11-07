رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از دعوت راهنمایان گردشگری، خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا برای مشارکت در رویداد «تهران‌تل» خبر داد و گفت: این رویداد با تمرکز بر معرفی ۳۰ گذر گردشگری پایتخت، بستری برای بازنمایی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی تهران با زبان خلاقانه انسان‌رسانه‌ها فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر قاسمی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا در معرفی جاذبه‌های شهری گفت: تهران از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری متنوعی برخوردار است که بسیاری از آن‌ها همچنان برای شهروندان و گردشگران ناشناخته مانده‌اند و روایت این ظرفیت‌ها از دریچه نگاه خلاقانه فعالان رسانه‌ای می‌تواند به معرفی گسترده‌تر هویت پایتخت کمک کند.

وی افزود: در رویداد «تهران‌تل» از راهنمایان گردشگری فعال در فضای مجازی، خبرنگاران، اهالی رسانه، بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا دعوت شده است تا با حضور در این رویداد و روایت متفاوت از ۳۰ گذر گردشگری تهران، در معرفی جاذبه‌ها و قصه‌های کمتر شنیده‌شده شهر مشارکت کنند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با تأکید بر نقش انسان‌رسانه‌ها در توسعه گردشگری شهری افزود: هدف ما این است که تهران را با نگاه‌ها و روایت‌های تازه به مخاطبان معرفی کنیم و از توانمندی فعالان این حوزه برای دیده‌شدن ظرفیت‌های گردشگری پایتخت بهره ببریم.

علاقه‌مندان حداکثرتا مورخ ۲۰آبان ماه می توانند برای پیش‌ثبت‌نام و اعلام آمادگی حضور در رویداد «تهران‌تل» می‌توانند به نشانی https://B2n.ir/tehrantel1405مراجعه کنند.