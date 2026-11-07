به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، ابعاد مختلف تصمیم‌گیری راهبردی، مدیریت بحران و مبانی معرفتی فرماندهی و رهبری در شرایط جنگ بررسی شد.

علی رضائیان، رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران، با تبیین تفاوت مدیریت جنگ و رهبری جنگ، مدیریت را ناظر بر ساختار‌ها و امور اجرایی و رهبری را معطوف به جهت‌دهی، ایجاد عزم ملی و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت دانست.

وی حفظ سرمایه اجتماعی، وحدت فرماندهی و تصمیم‌گیری عقلانی را از اصول اساسی مواجهه با تهاجم برشمرد و بر ضرورت پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل واقعی دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.

علی‌اصغر پورعزت، استاد دانشگاه تهران، نیز با اشاره به عبرت‌های تاریخی، حکمت، عزم راسخ و تقوای الهی را از عوامل پایداری جبهه حق دانست و بر ضرورت سازماندهی و تقویت ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی در جنگ‌های نوین تأکید کرد.

همچنین محمدحسین بابایی‌مجرد با طرح مفهوم «جنگ‌زیست»، بر ضرورت نگاه بلندمدت به پدیده جنگ و نقش رهبری در مقابله با عملیات روانی دشمن تأکید کرد و ارتقای تاب‌آوری ساختار‌ها و بهره‌گیری از بحران برای تقویت زیرساخت‌ها را ضروری دانست.

محمد عبدالحسین‌زاده نیز همراهی مردم و تبعیت از ولایت فقیه را از عوامل توفیق ملت ایران در شرایط جنگ عنوان کرد.

در ادامه، مجتبی امیری، استاد دانشگاه تهران، با اشاره به سیره نبوی و علوی، رهبری در اسلام را مبتنی بر امانت‌داری، خدمتگزاری و گسترش دانایی و مسئولیت‌پذیری در جامعه دانست.

وی همچنین بر ضرورت شجاعت اخلاقی نخبگان، تقویت گفتمان امیدآفرینی و شناخت دشمنی دشمن با ملت ایران تأکید کرد.