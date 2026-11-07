









به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌و‌سومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۹ آبان الی پایان روز جمعه ۱۵ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۵۸ هزار و ۶۲۲ مخاطب به فروشی معادل ۸۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب و رشد ۱۳ درصدی نسبت به هفته گذشته، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۱ هزار و ۸۴۸ مخاطب و رشد ۲۲ درصدی مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۲ هزار و ۹۶۱ مخاطب و رشد ۳۰ درصدی، پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۱۲ هزار و ۹۶۰ مخاطب و رشد ۴۴ درصدی مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۲ هزار و ۷۷۵ مخاطب و رشد ۱۸ درصدی مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.