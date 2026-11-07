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سینمای ایران در حالی سی و سومین هفته از سال جاری را سپری کرد که علاوه بر میزبانی از ۶۵۸ هزار مخاطب و فروش ۸۳ میلیاردی، پس از هفت هفته صدرنشینی «خانوم والده»، فیلم «بورسیه» در صدر فهرست پرمخاطبترین فیلم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سیوسومین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۹ آبان الی پایان روز جمعه ۱۵ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۵۸ هزار و ۶۲۲ مخاطب به فروشی معادل ۸۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیکنژاد با ۳۰۲ هزار و ۶۵۶ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطبترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.
مطابق با آمار ثبتشده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۷ هزار و ۱۲۴ مخاطب و رشد ۱۳ درصدی نسبت به هفته گذشته، پردیس سینمایی ایرانمال با ۲۱ هزار و ۸۴۸ مخاطب و رشد ۲۲ درصدی مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۲ هزار و ۹۶۱ مخاطب و رشد ۳۰ درصدی، پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۱۲ هزار و ۹۶۰ مخاطب و رشد ۴۴ درصدی مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۲ هزار و ۷۷۵ مخاطب و رشد ۱۸ درصدی مخاطب در رتبههای بعدی پرمخاطبترین پردیسهای سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.