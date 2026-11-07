معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت: رعایت ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی، کلید ورود پایدار محصولات شیلاتی ایران به بازار‌های بین‌المللی است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر اینکه رعایت الزامات بهداشتی و استاندارد‌های بین‌المللی پیش‌شرط توسعه صادرات فرآورده‌های آبزیان است، گفت: سیاست این سازمان حمایت از تولیدکنندگان برای حضور پایدار در بازار‌های هدف است.

علیرضا اکبرشاهی با اشاره به توافقات صورت‌گرفته با کشور روسیه خاطرنشان کرد: با انجام ممیزی‌های بهداشتی و تأیید الزامات موردنظر، امکان فراهم شدن شرایط صادرات فرآورده‌های آبزیان به بازار روسیه وجود دارد.

او اجرای نظام‌نامه HACCP و انطباق با ضوابط فنی را عاملی مؤثر در تضمین سلامت محصولات، ارتقای رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و گسترش فرصت‌های صادراتی عنوان کرد.