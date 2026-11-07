فرش دوروی دویدوخ، یکی از نفیس‌ترین و منحصر به‌ فردترین صنایع‌دستی خراسان شمالی است که در روستای ترکمن‌نشین دویدوخ در شهرستان راز و جرگلان بافته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرش دوروی ابریشم ترکمن، یکی از نفیس‌ترین و صنایع منحصر‌به‌فرد دستی در خراسان شمالی است که در روستای ترکمن نشین دویدوخ در شهرستان راز و جرگلان بافته می‌شود.

دویدوخ همچنان مهم‌ترین مرکز بافت این فرش است و حدود ۴۰۰ دار قالی برای تولید فرش دوروی ابریشم در استان فعال است.

فرش دوروی ترکمن دویدوخ، یکی از نفیس‌ترین و منحصربه‌فردترین صنایع‌دستی خراسان شمالی است که در روستای ترکمن‌نشین دویدوخ در شهرستان راز و جرگلان بافته می‌شود.

این دست‌بافته تمام ابریشمی، برخلاف فرش‌های معمولی، در هر دو سوی خود نقش و نگاره‌ای متفاوت دارد و بافت آن به صورت همزمان توسط دو بافنده در دو طرف دار قالی انجام می‌شود.

ظرافت، رنگ‌بندی، نقوش ذهنی و شیوه خاص بافت، فرش دوروی دویدوخ را به یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنر ترکمن تبدیل کرده است؛ هنری که نسل به نسل و عمدتاً به دست زنان این منطقه منتقل شده است.

در حال حاضر، دویدوخ همچنان مهم‌ترین مرکز بافت این فرش در خراسان شمالی است و حدود ۴۰۰ دار قالی برای تولید فرش دوروی ابریشم در استان گزارش شده است.