به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از ۱۷ تا ۲۱ آبان‌ماه با حضور ۹۹ ورزشکار از ۶۵ کشور جهان برگزار می‌شود.

جلسه فنی و مراسم قرعه‌کشی این مسابقات با حضور مسئولان فدراسیون جهانی و مربیان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد و دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس، بنیامین سلطانیان در وزن ۷۳+ کیلوگرم که ۱۰ تکواندوکار در آن حضور دارند، در دور نخست به مصاف «اندی ولادمیروف» از بلغارستان می‌رود. وی در صورت پیروزی، به مرحله نیمه‌نهایی صعود خواهد کرد و برای رسیدن به فینال باید با یکی از نمایندگان کره جنوبی، افغانستان یا جمهوری کنگو مبارزه کند.

فیض الله نفجم مازندرانی هم هدایت سلطانیان را در المپیک جوانان سنگال به میزبانی شهر داکار بر عهده دارد.