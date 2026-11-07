پیشبینی برداشت ۶۰ تن شَلتوک از شالیزارهای ازمیغان طبس خراسان جنوبی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: برداشت شَلتوک از شالیزارهای ازمیغان شهرستان طبس از اوایل آبان آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پیشبینی میشود ۶۰ تن شَلتوک از ۱۲ هکتار شالیزارهای کشاورزی روستای ازمیغان شهرستان طبس برداشت شود.
الله بخش پور افزود: کشاورزان ازمیغان به دلیل ضرورت پایان عملیات برداشت پیش از آغاز بارندگیهای پاییزی، امسال برداشت برنج را زودتر آغاز کردهاند و پیشبینی میشود این عملیات تا پایان آبانماه ادامه داشته باشد.
وی گفت: برداشت برنج در روستای ازمیغان شهرستان طبس به ۲ روش سنتی و مکانیزه انجام میشود و کشاورزان این منطقه در حال برداشت محصول دسترنج چندماهه خود هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با اشاره به اشتغال ۳۰ خانوار در حوزه کشت برنج در این روستا گفت: برنج چمپا از ارقام بومی و شناختهشده روستای ازمیغان است که به دلیل عطر و طعم مطلوب پس از پخت، مورد توجه مصرف کنندگان قرار دارد.
الله بخش پور با بیان اینکه شالیکاری در روستای ازمیغان بیش از ۲ قرن قدمت دارد، افزود: این سنت دیرینه همچنان نسل به نسل میان اهالی ادامه یافته و علاوه بر نقش آن در معیشت خانوارها، بخشی از فرهنگ و هویت بومی منطقه محسوب میشود.
روستای ازمیغان از توابع شهرستان طبس و از سرسبزترین روستاهای کویری ایران است که در فاصله ۴۰ کیلومتری شرق طبس قرار دارد.