

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پیش‌بینی می‌شود ۶۰ تن شَلتوک از ۱۲ هکتار شالیزارهای کشاورزی روستای ازمیغان شهرستان طبس برداشت شود.

الله بخش پور افزود: کشاورزان ازمیغان به دلیل ضرورت پایان عملیات برداشت پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی، امسال برداشت برنج را زودتر آغاز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این عملیات تا پایان آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

وی گفت: برداشت برنج در روستای ازمیغان شهرستان طبس به ۲ روش سنتی و مکانیزه انجام می‌شود و کشاورزان این منطقه در حال برداشت محصول دسترنج چندماهه خود هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با اشاره به اشتغال ۳۰ خانوار در حوزه کشت برنج در این روستا گفت: برنج چمپا از ارقام بومی و شناخته‌شده روستای ازمیغان است که به دلیل عطر و طعم مطلوب پس از پخت، مورد توجه مصرف کنندگان قرار دارد.

الله بخش پور با بیان اینکه شالیکاری در روستای ازمیغان بیش از ۲ قرن قدمت دارد، افزود: این سنت دیرینه همچنان نسل به نسل میان اهالی ادامه یافته و علاوه بر نقش آن در معیشت خانوارها، بخشی از فرهنگ و هویت بومی منطقه محسوب می‌شود.

روستای ازمیغان از توابع شهرستان طبس و از سرسبزترین روستا‌های کویری ایران است که در فاصله ۴۰ کیلومتری شرق طبس قرار دارد.