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هفته نهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان با برتری هامبورگ مقابل بوروسیا مونشن گلادباخ آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در تنها بازی جمعه تیم هامبورگ ۳ - ۱ از سد تیم بوروسیا مونشن گلادباخ گذشت و با ۱۲ امتیاز به رده هشتم صعود کرد. تیم گلادباخ نیز با ۴ امتیاز در قعر جدول (رده هجدهم) باقی ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۶ آبان:
ماینتس - بایرن مونیخ
بوروسیا دورتموند - اِلفرزبرگ
ار بی لایپزیش - آگزبورگ
پادربورن - آینتراخت فرانکفورت
اشتوتگارت - وردبرمن
* یک شنبه ۱۷ آبان:
اف ث کلن - بایرلورکوزن
فرایبورگ - اونیون برلین
هوفنهایم - شالکه
در جدول تیمهای بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای فرایبورگ با ۱۶ و ار بی لایپزیش با ۱۵ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.