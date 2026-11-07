به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در تنها بازی جمعه تیم هامبورگ ۳ - ۱ از سد تیم بوروسیا مونشن گلادباخ گذشت و با ۱۲ امتیاز به رده هشتم صعود کرد. تیم گلادباخ نیز با ۴ امتیاز در قعر جدول (رده هجدهم) باقی ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۶ آبان:

ماینتس - بایرن مونیخ

بوروسیا دورتموند - اِلفرزبرگ

ار بی لایپزیش - آگزبورگ

پادربورن - آینتراخت فرانکفورت

اشتوتگارت - وردبرمن

* یک شنبه ۱۷ آبان:

اف ث کلن - بایرلورکوزن

فرایبورگ - اونیون برلین

هوفنهایم - شالکه

در جدول تیم‌های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های فرایبورگ با ۱۶ و ار بی لایپزیش با ۱۵ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.