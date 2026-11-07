به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قادر آشنا در سمنان گفت: این اولویت‌ها بر اساس بررسی‌های کارشناسی و آماری و با هدف مسئله‌محوری در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی تعیین شده‌اند.

وی با اشاره به اولویت‌های فرهنگی استان‌ها افزود: مسائل خانواده، سبک زندگی ایرانی اسلامی، تقویت مباحث دینی و اخلاقی و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین محور‌های مورد توجه در استان‌هاست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین چهار اولویت ملی را شامل هویت‌یابی نوجوانان، فرهنگ شهروندی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و مدیریت فرهنگی در دوران دفاع ملی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: هدف این است که شورا‌های فرهنگ عمومی به جای برنامه‌ریزی‌های کلی و رویکرد‌های موضوع‌محور، با تکیه بر مطالعات کارشناسی، مسائل و نیاز‌های واقعی جامعه را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کنند.