معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از پذیرش مددجویان در مددسراها به‌صورت شبانه‌روزی خبر داد و گفت: همزمان با بارش‌های پاییزی، خدمات‌رسانی در مددسراها به‌صورت ۲۴ ساعته صورت می‌گیرد و این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف مقدمی ضمن اعلام پذیرش شبانه روزی مددجویان در مددسراها گفت: در حال حاضر ۱۵ مددسرای ثابت در کلان‌شهر تهران با ظرفیت دو هزار نفر به شکل تخت و کف خواب، آماده خدمت‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب هستند.

وی افزود: این فعالیت‌های ۲۴ ساعته با هدف حمایت حداکثری از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط جوی نامساعد صورت می‌گیرد.

مقدمی تصریح کرد: شهروندان نیز در صورت مشاهده افراد کارتن‌خواب می‌توانند با سامانه ۱۳۷ پلاس گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم جهت ساماندهی این افراد صورت گیرد.

معاون خدمات اجتماعی سازمان عنوان کرد: توزیع غذایی گرم ، فراهم شدن اقدامات بهداشتی و اسکان از جمله خدمات در مددسراها است.