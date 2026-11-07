محمدصادق رمضانی، هنرمند قمی، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، عنوان برگزیده بهترین فیلمبرداری را برای فیلم سینمایی دشت سوزان کسب کرد و در رقابت با جمعی از چهره‌های شناخته‌شده سینمای ایران به این موفقیت دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدصادق رمضانی، فیلمبردار و هنرمند قمی، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت موفق به کسب عنوان برگزیده بهترین فیلمبرداری برای فیلم سینمایی دشت سوزان شد.

رمضانی در این بخش با سعید براتی برای فیلم جانشین، علیرضا برازنده برای فیلم سرزمین فرشته‌ها، داوود رحمانی برای فیلم کوج و احسان رفیعی‌جم برای فیلم قمارباز رقابت داشت که در نهایت هیئت داوران، عنوان برگزیده را به فیلمبردار قمی فیلم دشت سوزان اختصاص داد.

فیلم سینمایی دشت سوزان با موضوع کودکان مبتلا به سرطان و به سفارش عتبه امام حسین (ع) در کشور عراق تولید شده است. مجید مجیدی تهیه‌کنندگی و مجید اسماعیلی کارگردانی این اثر را بر عهده داشته‌اند و محمدصادق رمضانی نیز به‌عنوان مدیر فیلمبرداری در این فیلم حضور داشته است.

این هنرمند قمی بیش از یک دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای در عرصه سینما و تلویزیون دارد و در حوزه‌های کارگردانی، تهیه‌کنندگی و فیلمبرداری فعالیت کرده است.

از جمله آثار سینمایی و مستند کارنامه رمضانی می‌توان به اخت‌الرضا، پدران، روزبه، هفت هفت و نگهبان اشاره کرد. وی همچنین سابقه همکاری در تولید آثار تصویری مرتبط با آستان‌های مقدس ایران و عراق، سازمان صداوسیما و سازمان هنری رسانه‌ای اوج را در کارنامه دارد.

کسب عنوان برگزیده بهترین فیلمبرداری جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، موفقیتی دیگر برای هنرمندان استان قم در عرصه سینمای کشور به شمار می‌رود.