جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک تخته تابلوفرش نفیس به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال که سه ماه قبل از منزل یکی از شهروندان به سرقت رفته بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار پیمان لطیفی از کشف تابلو فرش ۵ میلیاردی در پاکدشت خبر داد.

لطیفی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع سرقت یک تخته تابلوفرش نفیس از منزل یکی از شهروندان، مأموران واحد تجسس فرماندهی انتظامی بخش شریف‌آباد پس از سه ماه تلاش و پیگیری، موفق به کشف این اثر هنری شدند.

وی افزود: در جریان تحقیقات و اقدامات پلیسی، تابلوفرش مسروقه از یک مالخر کشف و فرد مذکور نیز دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به ارزش این اثر هنری بیان کرد: بنا بر اعلام صاحب تابلوفرش، بافت این اثر حدود سه سال زمان برده و ارزش آن بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.