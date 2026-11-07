عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به منظور بازدید از عملیات بازسازی پالایشگاه‌ها پتروشیمی‌های پارس جنوبی آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر به استان بوشهر سفر کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالناصر همتی صبح شنبه با استقبال استاندار بوشهر، فرماندار عسلویه و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد فرودگاه عسلویه شد.

بازدید از روند عملیات بازسازی پالایشگاه‌های مجتمع گازی و پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر، از برنامه‌های سفر رئیس کل بانک مرکزی است.

همچنین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نیز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و استاندار بوشهر در مرکز استان برگزار می‌شود.

در این سفر که نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، معاونان و مدیران بانک مرکزی نیز، همتی را همراهی می‌کنند.