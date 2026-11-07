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هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری اورتون مقابل کاونتری سیتی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازی نخست هفته تیم اورتون ۳ - ۱ تیم کاونتری سیتی را مغلوب کرد و با ۱۶ امتیاز به رده پنجم صعود کرد. تیم کاونتری سیتی هم با ۹ امتیاز شانزدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۶ آبان:
لیدزیونایتد - تاتنهام
فولام - نیوکاسل یونایتد
آرسنال - هال سیتی
ناتینگام فارست - منچسترسیتی
* یک شنبه ۱۷ آبان:
برایتون - برنتفورد
ایپسویچ تاون - بورنموث
کریستال پالاس - لیورپول
ساندرلند - چلسی
منچستریونایتد - آستون ویلا
- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۴ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای منچسترسیتی با ۲۱، برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.