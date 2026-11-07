به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازی نخست هفته تیم اورتون ۳ - ۱ تیم کاونتری سیتی را مغلوب کرد و با ۱۶ امتیاز به رده پنجم صعود کرد. تیم کاونتری سیتی هم با ۹ امتیاز شانزدهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۶ آبان:

لیدزیونایتد - تاتنهام

فولام - نیوکاسل یونایتد

آرسنال - هال سیتی

ناتینگام فارست - منچسترسیتی

* یک شنبه ۱۷ آبان:

برایتون - برنتفورد

ایپسویچ تاون - بورنموث

کریستال پالاس - لیورپول

ساندرلند - چلسی

منچستریونایتد - آستون ویلا

- در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۱، برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.