به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، شاعران خراسان شمالی در چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی هجده سال نوری سه عنوان برگزیده را از آن خود کردند و نام استان را در میان برگزیدگان این رویداد ملی ثبت کردند.

در این دوره از کنگره که با حضور شاعران سراسر کشور برگزار شد، سیدباقر سیدی زاده در بخش اصلی مدح و منقبت حضرت زهرا (س) به عنوان شاعر منتخب معرفی شد و مرضیه براتی نیز در بخش ویژه «رهبر شهید» در جمع برگزیدگان قرار گرفت.

همچنین کیان کنعانی، شاعر ۱۴ ساله و نوقلم خراسان شمالی، موفق شد جایزه بخش نوقلم این کنگره را از آن خود کند.