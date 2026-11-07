بیش از ۲۰۱ هزار مؤدی تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مشارکت در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، ۲۰۶۶ پروژه را برای اختصاص مالیات خود انتخاب کردند؛ طرحی که امسال با معرفی ۲۰۸۳ پروژه و اعتبار حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان، امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات با هدف افزایش مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و پیوند مستقیم پرداخت‌های مالیاتی با اجرای پروژه‌های موردنیاز کشور امسال برای سومین سال با معرفی ۲۰۸۳ پروژه ملی و استانی و اعتباری در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

بر این اساس، تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیش از ۲۰۱ هزار نفر از مؤدیان در این طرح مشارکت کرده و ۲۰۶۶ پروژه را برای تخصیص منابع مالیاتی انتخاب کرده‌اند. این میزان استقبال نشان می‌دهد که امکان انتخاب محل مصرف مالیات ظرفیت تازه‌ای برای تقویت مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است.

در این میان، استان تهران با بیش از ۵۰ هزار مودی در رتبه اول، استان‌های اصفهان با بیش از ۱۷ هزار مودی، خراسان رضوی با حدود ۱۳ هزار مودی و استان فارس با ۱۱ هزار مودی در رتبه‌های دوم تا چهارم مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵ را دارند.

نگاهی به ترکیب پروژه‌های معرفی‌شده در سال جاری نشان می‌دهد که حوزه آموزش با ۹۰۹ پروژه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. این پروژه‌ها با هدف ساخت مدارس و افزایش سرانه فضا‌های آموزشی در نقاط مختلف کشور تعریف شده‌اند. همچنین ۳۴۶ پروژه در حوزه آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها و حفاظت از محیط زیست، ۲۰۵ پروژه در بخش سلامت و ۱۹۴ پروژه در زمینه احداث جاده و پل و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی در فهرست انتخاب مؤدیان قرار گرفته‌اند.

تاکنون ۲۰۱ هزار مؤدی در طرح نشان‌دار کردن مالیات امسال مشارکت کردند؛ البته فرایند مشارکت صاحبان مشاغل در تعیین محل هزینه کرد مالیاتشان تا پایان آبان ماه ادامه دارد و مودیان مشمول فرصت دارند مالیات خود را در قالب این طرح، نشان‌دار کنند.