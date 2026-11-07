به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بر اثر تند باد شدید و شکستن درخت قدیمی در میدان ارتش اردبیل یک خودرو سمند دچار حادثه شد و به سمند کوپه جدید تبدیل شد.

صبح امروز بر اثر وزش باد شدید و خیزش گردوخاک، یک اصله درخت در میدان ارتش اردبیل بر روی یک خودروی سواری سقوط کرد و خسارات مالی به این خودرو وارد شد.

این حادثه در پی هشدار هواشناسی استان اردبیل مبنی بر تشدید وزش باد‌های جنوبی رخ داد؛ بر اساس اعلام هواشناسی، با حاکمیت کم‌فشار در سطح زمین، وزش باد‌های جنوبی در مناطق مرکزی و جنوبی و شهرستان‌های انگوت و گرمی تشدید شده و در برخی ساعات سرعت وزش باد لحظه‌ای به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

بر اساس این گزارش، در مناطق مرکزی استان علاوه بر خیزش گردوخاک محلی، احتمال خسارت به مبلمان شهری نیز دور از انتظار نبود و این هشدار پیش از وقوع حادثه از سوی هواشناسی اعلام شده بود.

باتوجه‌به ادامه وزش باد شدید، از شهروندان خواسته می‌شود از تردد و توقف در نزدیکی درختان کهن‌سال، سازه‌های ناپایدار و مبلمان شهری خودداری کنند و دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز در آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در صورت بروز حوادث احتمالی قرار دارند.