به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس کل دادگستری استان زنجان با حضور در اولین جلسه دادرسی این پرونده که در سالن محاکمات علنی زنجان برگزار شد، گفت: دادگستری ملجأ تظلم خواهی و احقاق حق بوده و بر اساس دین و مذهب ما صداقت راه نجات است.

محبوب افراسیاب بر تعیین تکلیف پرونده ها، دقت و تسریع در رسیدگی را مورد تاکید قرار داد و افزود: قضات در سراسر استان رسیدگی سریع، دقیق و خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه تلاش دادگاه رسیدگی کننده این پرونده، تسریع در رسیدگی و صدور رای است، افزود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و مشکلاتی که مالباختگان این پرونده با آن مواجه هستند باید با فوریت و با لحاظ دقت به این پرونده رسیدگی شود تا افراد به حق خود برسند.

وی با بیان اینکه طبق محتوای پرونده اغلب مالباختگان صرفا بر اساس اعتماد بی‌جا و شناخت ناکافی از طرف مقابل اقدام به معامله کرده‌اند، افزود: با توجه به حساسیت این پرونده و اینکه خانواده‌های زیادی درگیر آن هستند جلسات رسیدگی به صورت منظم برگزار خواهد شد.

در این پرونده بر اساس گزارش‌های واصله، افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم مبالغ هنگفت را به بهانه تحویل شمش طلا در آینده از آنان دریافت کرده و سپس متواری شده‌اند.