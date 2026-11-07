مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات خط‌کشی در ۳۲۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی این استان در هفت ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهرام مبارکی افزود: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان و کاهش سوانح رانندگی در محور‌های ارتباطی استان انجام شده است.

وی ادامه داد: خط‌کشی راه‌ها به‌عنوان یکی ازمهم‌ترین اقدامات در زمینه ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی، نقش مؤثری در هدایت صحیح وسایل نقلیه، به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان: در هفت ماه سال جاری عملیات خط‌کشی در سطح ۳۲۰۰ کیلومتر از محور‌های ارتباطی استان اجرا شده است تا با بهبود علائم افقی راه‌ها، زمینه تردد ایمن‌تر کاربران جاده‌ای فراهم شود.

مبارکی با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های ارتباطی استان بیان کرد: با توجه به حجم تردد در محور‌های مواصلاتی و اهمیت نگهداری مستمر راه‌ها، اجرای عملیات خط‌کشی و بهسازی علائم ایمنی به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از جان کاربران جاده‌ای و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها از اولویت‌های اصلی مجموعه راهداری است و در این راستا تلاش می‌شود با اجرای اقدامات پیشگیرانه، بهسازی و نگهداری مستمر زیرساخت‌های جاده‌ای، شرایط مناسب‌تری برای تردد هم‌استانی‌ها و مسافران در محور‌های مواصلاتی فراهم شود.