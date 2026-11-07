بارش باران پاییزی در همدان، حال‌وهوای شهر را دل‌انگیز کرده و طراوت و تازگی را به خیابان‌ها و معابر بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قطره‌های باران بر چهره شهر نشسته و هوای همدان را لطیف‌تر و دلپذیرتر کرده است؛ بارشی که شادی و رضایت را در میان مردم به همراه داشته است.

شهروندان همدانی با ابراز خوشحالی از بارندگی‌های اخیر، از بهتر شدن کیفیت هوا ابراز رضایت کردند و گفتند: خدا را شکر، هوا خوب شده و باران باعث شده نفس کشیدن در این روز‌های پاییزی لذت‌بخش‌تر باشد.

برخی مردم نیز بارش باران را نعمتی ارزشمند دانستند که علاوه بر پاکیزگی هوا، امید به سرسبزی طبیعت و رونق کشاورزی را زنده می‌کند.

همدان در روز‌های پاییزی، زیر بارش باران و در میان برگ‌های رنگارنگ درختان، جلوه‌ای تازه و تماشایی پیدا کرده است؛ زیبایی‌ای که با رضایت و لبخند مردم، دلنشین‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.