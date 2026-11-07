رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی مجموعه‌هایی که در پی حملات دشمنان، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرده‌اند، در دستور کار قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان بازدید از پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی از بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی، گفت: تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی این مجموعه‌ها در دستور کار قرار دارد؛ مجموعه‌هایی که در پی حملات دشمنان، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرده‌اند.

همتی با اشاره به اینکه در جریان حملات دشمنان، حدود یک‌سوم تولید گاز کشور از مدار خارج شده است، اظهار کرد: تلاش‌های جهادی متخصصان و پیمانکاران داخلی برای بازسازی این مجموعه‌ها قابل تقدیر است و اقدامات انجام‌شده بدون نیاز به واردات امکانات از خارج کشور در حال انجام است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت شبکه بانکی از این اقدامات گفت: بانک‌ها تاکنون پشتیبانی لازم را انجام داده‌اند و بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز در ادامه، هرگونه حمایت و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی این مجموعه‌ها را در دستور کار قرار خواهند داد.

وی ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند بازسازی و بازگشت ظرفیت‌های تولید گاز به مدار، در ماه‌های آینده از مشکلات تأمین گاز کشور کاسته شود.

همتی همچنین با قدردانی از پیگیری‌های استاندار بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در روند بازسازی این مجموعه‌های مهم، تلاش متخصصان و فعالان صنعت گاز را از عوامل تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد مقاومت و تلاش مردم ایران و فعالان اقتصادی اجازه نخواهد داد دشمنان کشور را از پا درآورند.