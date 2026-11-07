مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی و افزایش احتمال شیوع بیماری‌های واگیردار، از تشدید گشت‌های میدانی و پایش مستمر تالاب‌ها، سدها و زیستگاه‌های آبی استان با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید دزفولی‌نژاد با اشاره به ضرورت افزایش اقدامات مراقبتی در زیستگاه‌های طبیعی استان اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز و ورود به فصل سرد سال، مهاجرت و تجمع پرندگان آبزی و کنارآبزی در زیستگاه‌های آبی استان افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند احتمال انتقال و انتشار بیماری‌های واگیردار در جمعیت پرندگان وحشی، به‌ویژه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را افزایش دهد.

وی افزود: در همین راستا، ضروری است اقدامات مراقبتی و پایش‌های میدانی در سطح شهرستان‌های استان با حساسیت، دقت و جدیت بیشتری دنبال شود و دفعات گشت و کنترل در زیستگاه‌های حساس افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پایش مستمر تالاب‌ها، آبگیرها، سد‌ها و سایر زیستگاه‌های آبی تصریح کرد: وضعیت سلامت پرندگان وحشی، به‌ویژه گونه‌های آبزی و کنارآبزی، باید به‌صورت مستمر و دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت مشاهده هرگونه نشانه مشکوک، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

دزفولی‌نژاد شناسایی رفتار‌های غیرطبیعی در پرندگان را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های پایش عنوان کرد و گفت: مشاهده علائمی نظیر بی‌حالی، ضعف، اختلال حرکتی و به‌خصوص تلفات غیرعادی یا دسته‌جمعی پرندگان، از مواردی است که باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه مورد مشکوک باید بلافاصله به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گزارش شود. همچنین گزارش‌های ارسالی تا حد امکان باید شامل اطلاعات دقیق محل مشاهده، تاریخ، گونه و تعداد پرندگان، مستندات تصویری و مختصات جغرافیایی باشد تا امکان بررسی سریع و پیگیری کارشناسی فراهم شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان بر اهمیت هوشیاری و همکاری مستمر نیرو‌های محیط زیست در شهرستان‌ها برای شناسایی به‌موقع موارد مشکوک تأکید کرد.

دزفولی نژاد هدف از این اقدامات، را افزایش آمادگی و شناسایی زودهنگام موارد احتمالی آلودگی و جلوگیری از گسترش بیماری در جمعیت پرندگان وحشی و زیستگاه‌های طبیعی استان بیان کرد.