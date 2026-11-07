رئیس سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ گفت: میزان سوخت مورد نیاز بخش معدن حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیتر است، اما مجموعه پالایشی با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر موافقت کرده است که ۱۰۰ میلیون لیتر کمتر از نیاز برآوردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایمیدرو؛ در پی کاهش زودهنگام سهمیه سوخت معادن و بروز نگرانی‌هایی درباره تأمین سوخت مورد نیاز این بخش، رایزنی برای تأمین پایدار سوخت مورد نیاز معادن را با هدف حمایت از استمرار فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از اختلال در تولید در دستور کار قرار داده است.

در شرایطی که کاهش سهمیه روزانه سوخت معادن از ۱۵ آبان‌ماه پیش‌بینی شده بود، این محدودیت زودتر از موعد مورد انتظار اعمال شده و نگرانی‌هایی را در زمینه تأمین سوخت مورد نیاز واحد‌های معدنی ایجاد کرده است.

در این شرایط، محمدمسعود سمیعی‌نژاد با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش معدن و صیانت از تداوم فعالیت‌های تولیدی، پیگیری موضوع تأمین سوخت مورد نیاز معادن را از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دنبال می‌کند.

این پیگیری‌ها با هدف بازنگری در میزان تخصیص سوخت، تأمین سهمیه متناسب با نیاز واقعی معادن و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و تولیدی انجام می‌شود.

ایمیدرو با توجه به نقش راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، تأمین به‌موقع سوخت را از الزامات استمرار تولید، حفظ اشتغال و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای این بخش می‌داند و پیگیری هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را در این زمینه ضروری می‌شمارد.