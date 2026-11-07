به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ مهدی غلامی‌نژاد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی گفت: مردم در سه شهر ممبی، سرآسیاب یوسفی و لیکک فردا با پیکر مطهر این شهدای والامقام تجدید دیدار خواهند کرد و آیین‌های استقبال با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی افزود: نخستین مراسم ساعت ۹:۴۵ در شهر ممبی، از ورودی شهر به سمت مدارس حدیث و کوثر برگزار می شود.

غلامی‌نژاد ادامه داد: ساعت ۱۴ مردم شهر سرآسیاب یوسفی از میدان مرکزی تا سالن آموزش و پرورش به استقبال پیکر‌های مطهر شهدا می‌روند و ساعت ۲۰ از میدان شهید سلیمانی تا میدان مرکزی شهر این شهدا را بدرقه می کنند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهمئی از مردم خواست با حضور باشکوه در آیین استقبال از این سه شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کرده و جلوه‌ای از وفاداری و قدرشناسی مردم این دیار نسبت به فداکاری‌های فرزندان ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.