در پی صدور هشدار هواشناسی و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی جدید، تمامی نیرو‌های عملیاتی، راهدارخانه‌ها و ماشین‌آلات راهداری استان تهران به حالت آماده‌باش کامل در آمدند و ضمن لغو تمامی مرخصی‌ها، تمهیدات لازم برای صیانت از ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، با اعلام این خبر افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو و هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش در محورهای مواصلاتی استان، تمامی نیروهای راهداری و تیم‌های عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل راهداری استان تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه مجموعه در شرایط نامساعد جوی و لغو تمامی مرخصی‌ها تصریح کرد: راهداران در تمامی راهدارخانه‌های تابعه مستقر شده‌اند و ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین به همراه تجهیزات زمستانی برای مقابله با پیامدهای بارش‌ها کاملاً آماده‌به‌کار هستند.

جهانی خاطرنشان کرد: بازبینی ماشین‌آلات، کنترل تجهیزات عملیاتی، تأمین به‌موقع مصالح مورد نیاز و هماهنگی مستمر ستاد با ادارات راهداری شهرستان‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، از مهم‌ترین اقداماتی است که با هدف تسریع در امدادرسانی و ارتقای ضریب ایمنی تردد در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با توصیه به رانندگان و کاربران جاده‌ای یادآور شد: با توجه به پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی، از رانندگان عزیز تقاضا داریم پیش از آغاز سفر، حتماً از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را در دستور کار قرار دهند و حتماً تجهیزات ایمنی و زمستانی را به همراه داشته باشند.