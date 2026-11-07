به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بازرسی و مدیریت عملکرد دفتر بازرسی استانداری، روند پاسخگویی مسئولان استان به مطالبات مردمی از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) را تشریح کرد.

همتی با اعلام اینکه سامانه ۱۱۱ در ساعات اداری آماده دریافت درخواست‌های مردمی است، درباره جزئیات زمان‌ بندی حضور مدیران در این سامانه گفت: یکشنبه‌ های هر هفته به حضور مدیران دستگاه‌ های اجرایی و مدیران ستادی اختصاص دارد و سه‌شنبه‌ های هر هفته فرمانداران شهرستان‌ های استان پاسخگوی مطالبات شهروندان هستند.

وی ادامه داد: استاندار: بر اساس دستورالعمل ابلاغی مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، ماهی یک‌ بار در این سامانه حضور می‌ یابد.

همتی گفت: بر اساس این گزارش، در زمان‌ هایی که مدیران حضور ندارند نیز کارشناسان مرکز پاسخگوی تماس‌ ها هستند و در صورت نیاز، درخواست‌ ها را در «سامانه سامد» ثبت می‌ کنند. پس از ثبت درخواست و ارسال پیامک پیگیری، مدیر دستگاه موظف است ظرف ۱۰ روز تا یک ماه پاسخگوی شهروند باشد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت زمانی خطوط در زمان پاسخگویی مستقیم مسئولان و حجم بالای تماس‌ ها، ضمن پوزش از شهروندانی که پشت خط انتظار می‌ مانند، یادآور شد که نتایج پاسخ مدیران قابل پیگیری مجدد از طریق همین سامانه است.