تعداد طرح های نیروگاه خورشیدی و بادی در استان به ۲هزار و ۲۱۷ طرح با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به آخرین وضعیت طرح های نیروگاه خورشیدی گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، تعداد طرح های نیروگاه خورشیدی و بادی در استان به ۲هزار و ۲۱۷ طرح با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات رسیده است.

مهدی دادگر افزود: برای اجرای این طرح ها، حدود ۶۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان برای توسعه انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: تاکنون برای ۳هزار و ۵۵۱ طرح مجوز ساتبا صادر شده و هزار و ۲۱ طرح نیز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است؛ همچنین ۲هزار و ۲۱۷ طرح با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و به شبکه متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه برکمک به تأمین بخشی از نیاز برق استان، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری زیرساختی، تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در دوره‌های اوج مصرف را فراهم می‌کند.

دادگر گفت: تسهیل روند اجرای طرح‌ها، پیگیری مراحل دریافت مجوز و اتصال به شبکه و همکاری با سرمایه‌گذاران، از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان است.