دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از مسائل اساسی، عدم جاری‌سازی و استفاده ناقص از ظرفیت نظام‌های مختلف ارزیابی است؛ به این معنا که از همه ظرفیت‌های موجود در نظام ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌درستی استفاده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد عسگریان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نظام‌های ارزیابی مؤسسات آموزش عالی شامل پنج حوزه گونه‌بندی، اعتبارسنجی، اعتباربخشی، رتبه‌بندی و سطح‌بندی است، افزود: در این سند بر ضرورت تفکیک این مفاهیم تأکید شده است؛ چراکه هر یک از این نظام‌ها کارکرد و جایگاه مشخصی دارند و نباید به‌جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

عسگریان گفت: یکی از مهم‌ترین مستندات بالادستی در این زمینه، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی سال ۱۳۹۳ است که در بند ۳۲ آن بر ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه علم و فناوری تأکید شده است.

وی افزود در مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است با هدف ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی، پاسخگویی به نیاز‌های منطقه‌ای و ملی و حمایت ویژه از مؤسسات برتر، طرح رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی کشور را تدوین و پس از تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرایی کند و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تعیین الزامات اعمال صلاحیت‌های سنجش، پذیرش، ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور، خاطرنشان کرد: در این مصوبه نیز بر ضرورت توجه به موضوع ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور تأکید شده است.

وی با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار سال ۱۳۹۸ با جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی درباره رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، تصریح کرد: در آن دیدار به این نکته اشاره شد که ارزیابی‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها لزوماً ناظر بر شرایط، امکانات و سنت‌های بومی و داخلی کشور ما نیستند و باید این مسئله مورد اصلاح و توجه قرار گیرد.

عسگریان گفت: در جلسه ۱۹۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، مورخ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، مقرر شد میز تخصصی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود و نتایج بررسی‌های خود را به ستاد ارائه کند.

وی افزود: در همین راستا، میز تخصصی مذکور تشکیل شد و طی ۱۶ جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، موضوع نظام‌های ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. نسخه پیشنهادی ارائه‌شده در جلسه اخیر ستاد علم و فناوری نیز حاصل مباحث و بررسی‌های انجام‌شده در این میز تخصصی است.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام‌های ارزیابی کشور گفت: یکی از مسائل اساسی، عدم جاری‌سازی و استفاده ناقص از ظرفیت نظام‌های مختلف ارزیابی است؛ به این معنا که از همه ظرفیت‌های موجود در نظام ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌درستی استفاده نمی‌شود.

عسگریان گفت: با توجه به دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی اعضای ستاد، مقرر شد سند پیشنهادی مورد بازبینی قرار گیرد، محتوای آن خلاصه‌تر و گویاتر شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال شود.

وی افزود: پس از انجام اصلاحات و تکمیل نسخه نهایی، این سند در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت تا مراحل بررسی و تصویب آن دنبال شود.