به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در اقدامی خیرخواهانه که می‌تواند تحولی در زیرساخت‌های ورزشی منطقه ایجاد کند، فرزندان مرحوم حاج حسن رنجبر لیتکوهی علاوه بر واگذاری ۲.۵ هکتار زمین، آمادگی خود را برای تأمین هزینه‌های ساخت نخستین سالن چندمنظوره ورزشی و زورخانه در شهر امامزاده عبدالله اعلام کردند.

رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پتانسیل‌های بالای ورزشی شهرستان آمل و پرورش قهرمانان نامدار در آن، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شهر امامزاده عبدالله، استعداد‌های ورزشی بسیاری در رشته‌های مختلف پرورش یافته‌اند، اما کمبود امکانات مناسب، مانعی برای شکوفایی این توانمندی‌هاست. احداث این مجموعه ورزشی، پاسخی مستقیم به نیاز جوانان و نوجوانان این منطقه خواهد بود.

نماینده مردم آمل با قدردانی از مشارکت بی‌دریغ خانواده مرحوم حاج حسن رنجبر، این اقدام را الگویی برای سایر خیرین دانست.

وی گفت: عزیزان رنجبر، علاوه بر واگذاری سند ۲.۵ هکتار زمین، اعلام کرده‌اند که هزینه‌های ساخت سالن ورزشی و زورخانه را نیز تقبل می‌کنند. این نوع همکاری میان خیرین و مسئولان، می‌تواند بسیاری از کمبود‌های زیرساختی را در کمترین زمان ممکن برطرف کند.

حاجی‌پور در ادامه به روند پیگیری‌های انجام‌شده اشاره کرد و افزود: در نشست‌های مشترک میان خانواده خیر، مسئولان ورزشی، شهردار امامزاده عبدالله و فرماندار آمل، مقدمات اجرایی طرح مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شده است هماهنگی‌های لازم از طریق دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان بسیج سازندگی استان، پیگیری شود.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر، منتظر صدور مجوز‌های قانونی از سوی شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم تا پس از تکمیل مقدمات اداری، مراسم کلنگ‌زنی و آغاز عملیات ساخت این مجموعه برگزار شود. امیدواریم این طرح هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد تا شهر امامزاده عبدالله از یک فضای اختصاصی برای ورزش‌های پهلوانی و فعالیت‌های چندمنظوره برخوردار شود.