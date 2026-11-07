به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، آیین وداع با پیکر مطهر سه شهید گمنام، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در مصلای بزرگ نماز جمعه شهرستان لنده برگزار شد.

مردم شهیدپرور لنده در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کردند.

حضور کودکان، نوجوانان، مادران و خانواده‌های معظم شهدا در کنار پیکر‌های مطهر این سه شهید، جلوه‌ای از ارادت و دلدادگی مردم به فرهنگ ایثار و شهادت بود.

در این مراسم، حاضران با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و شاخه‌های گل، با قرائت فاتحه، مداحی و عزاداری در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س)، با شهدای گمنام وداع کردند.

مادران و خانواده‌های شهدا نیز با اشک و اندوه، پیکر‌های مطهر این شهیدان را همچون فرزندان خود در آغوش گرفتند و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مردم شهرستان لنده با این حضور باشکوه نشان دادند که اگرچه نام و نشانی از این شهیدان در دست نیست، اما یاد و راه آنان همواره در قلب مردم این سرزمین زنده خواهد ماند.