پیکر مطهر ۶ شهید خوشنام دفاع مقدس از طریق فرودگاه بین‌المللی بوشهر وارد این استان شد و مورد استقبال مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار بوشهر قرار گرفت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر از میزبانی بوشهر از پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام خبر داد و گفت: در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به رسم هر ساله استان بوشهر امسال نیز میزبان تعدادی از این قهرمانان بی‌نشان است.

سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور از استقبال مردم شهید پرور استان از این شهدای خوشنام دفاع مقدس ساعتی پیش در فرودگاه بوشهر خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ پیکر در استان می‌ماند و در نقاطی که مشخص شده دفن می‌شوند و یک پیکر مطهر هم به صورت امانی در اختیار ما قرار گرفته که پس از برگزاری مراسم در استان به مرکز بازگردانده می‌شود تا در محل مشخص شده به خاک سپرده شود.

وی گفت: از این ۵ شهید عزیز، یک شهید مربوط به شهرستان بوشهر روستای دویره است، یک شهید مربوط به شهرستان دشتی روستای درویشی است، یک شهید عزیز مربوط به شهرستان کنگان روستای پرک، یک شهید عزیز مربوط به شهرستان جم روستای بابا مبارکی و یک شهید دیگر هم مربوط به شهرستان دشتستان روستای زیارت است که در یادمان‌های شهدای این روستاها به خاک سپرده می‌شوند.