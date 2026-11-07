به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فریمان گفت: هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پیکر مطهر شهید خوشنام فاطمی پس از تحویل از معراج شهدای مشهدالرضا، مهمان مردم ولایتمدار و شهیدپرور فریمان خواهد شد.

سرهنگ ابوالفضل زیدانلو افزود: پیکر مطهر این شهید، عصر فردا بر دوش مردم شهیدپرور فریمان تشییع خواهد شد و سپس تا روز سه شنبه در شهر‌های فرهادگرد، سفیدسنگ، قلندرآباد و روستا‌های رخنه گل، قلعه نو، تقی آباد و چندین اجتماع مختلف مردمی و دانش آموزی و ... تشییع و سپس به صالح آباد منتقل می‌شود.