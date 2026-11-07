به گزارش خبرنگار صدا و‌سیما دومین دوره جایزه جهانی صدر باهدف شناسایی و حمایت از عرصه بین المللی نظریه‌ها و نو آوری‌های حوزوی در قلمرو علوم انسانی اسلامی به ابتکار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مشارکت استادان، پژوهشگران و نهاد‌های علمی حوزوی برگزار می‌شود.

از موضوعات این جشنواره در حوزه‌های تخصصی چون؛ ۱-فقه، اصول و حقوق اسلامی ۲- تفسیر، علوم قرآن و حدیث۳-سیره، تاریخ تمدن اسلامی۴-فلسفه، کلام، عرفان و‌دین پژوهی۵-مطالعات اجتماعی، خانواده و جنسیت ۶- تعلیم و تربیت، اخلاق و روان شناسی اسلامی۷- علوم سیاسی، مدیریت و حکمرانی اسلامی ۸- اقتصاد اسلامی می‌توان اشاره کرد.

دو‌موضوع نظریه‌ها و نو آوری‌های شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (رضوان الله علیه) و قائد شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای (رضوان الله علیه) از موضوعات ویژه دور دوم این جایزه جهانی هستند.

مخاطبین اصلی این جایزه استادان، پژوهشگران و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه، اعم از بانوان و آقایان هستند که در حوزه‌های موضوعی جایزه صاحب نظر هستند.

شرکت کنندگان در این دوره از جایزه جهانی صدر می‌توانند آثار خود را به نشانی www.sadrprize.ir و همچنین به دبیر خانه به نشانی:قم، خیابان شهیدان فاطمی، کوی ۱۵، پلاک۲۳، نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قم ارسال کنند.