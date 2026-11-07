سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به شگفتانه‌های موشکی و پهپادی هوافضای سپاه گفت: به هر تهدیدی در هر نقطه پاسخ سخت و نامتقارن می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشست خبری سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

سردار محبی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی هوافضای سپاه، به تشریح آخرین وضع توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این نیرو در حوزه‌های موشکی، پهپادی و فضایی پرداخت.

وی همچنین به پرسش‌های خبرنگاران درباره آخرین تحولات دفاعی و نظامی کشور، دستاورد‌های نیروی هوافضا و موضوعات مرتبط با توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.

احداث تأسیسات موشکی زیرزمینی متعدد



سخنگوی سپاه پاسداران گفت: امروز با استفاده از برخورداری از دانش بومی و جغرافیای عظیم توانستیم شهر‌ها و تاسیسات موشکی زیرزمینی بسیاری تولید کنیم.



سردار حسین محبی اظهار داشت: یکی از دستاورد‌های هوافضای سپاه، ورود پرشتاب صنعت ما به ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی بعد از جنگ ۱۲ روزه است. هوافضای سپاه بعد جنگ ۱۲ روزه توانست ۲۶۰ پرنده دشمن رو مورد هدف قرار بدهد. یکی دیگر از دستاورد‌های سپاه ایجاد موازنه قدرت با تمرکز بر موشک، پهپاد و صنعت جنگ الکترونیک است. ما در چند روز گذشته هفت فروند (ام کیو‌ام ۱۷۰) را تسخیر کردیم که نشانه برتری فناوری ما در جنگ الکترونیک نسبت به فناوری دشمن است.



وی افزود: امروز سیدمجید موسوی نماد پیوند مردم و میدان است و همدلی و هم افزایی بین مردم و کارکنان هوافضای سپاه یکی دیگر از دستاورد‌های هوافضای سپاه است. اگر جنگ دیگری سر بگیرد همه‌ی دنیا شگفتانه‌های هوافضای سپاه را خواهند دید و آن روز است که دشمنان از قدرت و توان سپاه شگفت زده خواهند شد. ما همچنین توانستیم شهر تولید موشک در زیر سطح ایجاد کنیم. هرگز نخواهیم گذاشت دشمن حتی برای یک لحظه ما را از تولید و ارتقا موشک باز بدارد. ایجاد قابلیت انعطاف پذیر برای استمرار تولید موشک‌ها و پهپاد‌ها در زمان جنگ و زیر بمباران دشمن دیگر دستاورد سپاه است. با قابلیت‌های انعطاف پذیر به سرعت توانستیم شهر تولید موشک و پهپاد را از روی سطح به زیر سطح ببریم و شهر تولید موشک ایجاد کنیم.

لازم به ذکر است، هفته هوافضای سپاه فرصتی برای بازخوانی مسیر شکل‌گیری و توسعه توانمندی‌های موشکی، پهپادی و فضایی این نیرو و معرفی دستاورد‌های متخصصان ایرانی در این عرصه است.