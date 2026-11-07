پخش زنده
امروز: -
رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی یازهرا (س) دزفول با پیشرفت ۹۸ درصد در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه افزود: این بیمارستان یکی از مهمترین طرحهای حوزه سلامت در جنوب غرب کشور است که بهرهبرداری از آن تاثیر بسزایی در ارتقای خدمات درمانی منطقه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ساخت بیمارستان یازهرا با هفت طبقه سال ۹۶ کلنگ زنی شد و قرار بود با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و وزارت بهداشت با ۲۰۰ تخت راه اندازی شود ولی هنگام طراحی بیمارستان، تعداد تختها به ۵۰۱ تخت افزایش یافت.
به گفته او، این بیمارستان در سال ۱۴۰۱ ماده ۲۳ گرفت و به یک طرح ملی تبدیل شد و یکهزارو ۸۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص یافت.
بیمارستان ۵۰۱ تخت خوابی یازهرا (س) دزفول یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی است که در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع در حال ساخت است.
این بیمارستان ۱۶ اتاق عمل شامل ۱۲ اتاق عمل عمومی، ۲ اتاق عمل اورژانس و ۲ اتاق عمل آنژیوگرافی دارد.
دانشگاه علوم پزشکی دزفول علاوه بر بیماران این شهرستان، به شهرها و استانهای اطراف نیز خدمات بهداشتی و درمانی ارایه میکند.