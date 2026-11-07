

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی دو تیم ایست بنگال (هند) و الحسین (اردن) از گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲ سوم آذر ماه در کلکته هند برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند.

همچنین وحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد. ناظر داوری از ویتنام و نماینده مسابقه از بوتان انتخاب شده است.