رئیس پلیس راهور فراجا با تکذیب شایعه الزام مراجعه به مرکز قبلی تعویض پلاک، اعلام کرد متقاضیان همچنان می‌توانند به هر یک از مراکز شماره‌گذاری کشور مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به انتشار برخی اخباری در فضای مجازی درباره تغییر شرایط تعویض پلاک خودرو گفت: طی روز‌های اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مالکان خودرو برای تعویض پلاک باید حتماً به همان مرکزی مراجعه کنند که پلاک قبلی خود را در آن فک کرده‌اند، اما این موضوع صحت نداشته و چنین محدودیتی برای شهروندان در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: متقاضیان تعویض پلاک می‌توانند مانند گذشته به هر یک از مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور مراجعه کرده و مراحل قانونی مربوط به فک و نصب پلاک را انجام دهند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: هیچ الزامی برای بازگشت شهروندان به مرکز مراکز تعویض پلاک قبلی وجود ندارد و نیازی به تردد بین مراکز مختلف برای انجام فرآیند تعویض پلاک نیست.

سردار حسینی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط و ضوابط تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو‌ها همچنان مطابق روال سابق در تمامی مراکز شماره‌گذاری کشور اجرا می‌شود و شهروندان اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این موضوع را صرفاً از منابع رسمی پلیس راهور دنبال کنند.