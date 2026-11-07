تیم ذوب‌آهن در بخش بزرگسالان و تیم سپاهان در بخش جوانان، نایب قهرمان لیگ دو و میدانی شدند.

نایب‌قهرمانی ذوب‌آهن و سپاهان در لیگ دو و میدانی

نایب‌قهرمانی ذوب‌آهن و سپاهان در لیگ دو و میدانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سی‌امین دوره لیگ دو و میدانی باشگاه‌های کشور با برگزاری مرحله سوم و پایانی در تهران به کار خود پایان داد.

در بخش بزرگسالان مردان تیم ذوب‌آهن با ۷۴۹ امتیاز و اختلاف تنها ۳۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت؛ استقلال اول شد و نفت تهران در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش جوانان پسر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۶۶۶ امتیاز و اختلاف تنها ۲۵ امتیاز نایب‌قهرمان شد؛ دانشگاه آزاد اسلامی و مقاومت شهرداری تبریز به ترتیب اول و سوم شدند.

این دوره از رقابت‌ها در سه مرحله و در دو بخش مردان و بانوان و رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.