هشت نقطه عرضه مستقیم کالای اساسی با هدف حذف واسطه‌ها، کنترل قیمت‌ها و صیانت از معیشت عمومی در شهر کرمانشاه آغاز به کار کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تأسیس و راه‌اندازی این مراکز حاصل همدلی مدیریت ارشد استان، نهاد‌های امنیتی و مجمع نمایندگان است و امروز شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها در هشت نقطه مختلف شهر کرمانشاه هستیم تا دسترسی شهروندان به اقلام مصرفی و اساسی تسهیل شود.

کریمی بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: رویکرد اصلی ما در این طرح، میدان‌دادن به تولیدکنندگان بومی و شرکت‌های پخش فعال استان است.

وی بیان کرد: هدف نهایی عرضه اقلام اساسی با حداقل نرخ سود و با محوریت رفاه عمومی است تا با حذف واسطه‌های کاذب، آرامش خاطر به سفره خانوار‌ها تزریق شود.