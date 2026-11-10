مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به فعالیت ۳۳ مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی در محور‌های مواصلاتی استان، بر ضرورت حمایت از واحد‌های در حال بهره‌برداری و ساخت تأکید کرد و از پیگیری برای رفع موانع بانکی در پرداخت تسهیلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اصغر اسماعیلی گفت: در حال حاضر حدود ۳۳ مجتمع خدماتی بین‌راهی در محور‌های مواصلاتی استان فعال هستند که نحوه توزیع و پراکندگی آنها مشخص است. هدف اصلی از برگزاری این نشست، بررسی و رفع چالش‌های پیش‌روی ادامه حیات و فعالیت این واحدهاست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر اینکه توسعه مجتمع‌های خدماتی از سیاست‌های دولت و سازمان راهداری است، افزود: پیش از پرداختن به مقوله توسعه، نیازمند اتخاذ نگاهی ویژه به مجتمع‌هایی هستیم که هم‌اکنون در مرحله بهره‌برداری یا ساخت قرار دارند تا حیات اقتصادی آنها با بحران و چالش مواجه نشود.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی افزود: در این برهه زمانی و شرایط خاص، باید با هم‌افزایی و مدیریت مشترک چالش‌ها را پشت سر بگذاریم. ما دغدغه‌ها، محدودیت‌های زیست‌محیطی و استاندارد‌های لازم را می‌دانیم، اما باید دست به دست هم بدهیم تا رویکردی برد-برد (مبتنی بر منافع متقابل) ایجاد شود که هم مشکلات سرمایه‌گذاران برطرف و هم ضوابط رعایت شود.

اسماعیلی مشتری‌مداری را یکی از ارکان اصلی استمرار فعالیت این مجتمع‌ها دانست و گفت: یکی از الزامات جذب مشتری و موفقیت در این عرصه، داشتن فضایی تمیز، آرام و زیباست؛ چرا که این جاذبه بصری و محیطی نقش مهمی در رونق کسب‌وکار فعالان این حوزه دارد.

وی به مشکلات مربوط به جذب تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: ارائه ۲۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل مجتمع‌های خدماتی- رفاهی از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان است که پیگیری تسهیلات از طریق بانک‌های عامل زمان‌بر شده و با وجود برگزاری چندین جلسه، هنوز نتوانسته‌ایم فرآیند پرداخت وام به متقاضیان را به نقطه مطلوبی برسانیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: هرچند بانک‌ها نیز مستنداتی مطالبه می‌کنند، اما پیش‌بینی ما این است که بدون حمایت جدی، این پروژه‌های سفر که موظف به پیگیری آنها هستیم، در عملکرد استان نیز ایجاد مشکل کنند.

وی گفت: ما به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کمک به این مجتمع‌ها هستیم. اگرچه نمایندگان بانک‌ها در این جلسه حضور ندارند، اما از طریق کارگروه تسهیلات پیگیر موضوع خواهیم بود و شخصاً در جلسات مرتبط شرکت خواهم کرد تا این روند به سرانجام برسد و مشکلات سرمایه‌گذاران برطرف شود.