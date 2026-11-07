مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تبریک موفقیت همایون زمردیان دانش آموز لنگرودی در کسب مدال طلای المپیاد بین‌المللی ریاضی ساسمو، این موفقیت را حاصل انگیزه و تلاش این دانش آموز دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نرگس دستیار گفت: همایون زمردیان دانش آموز دوره متوسطه مدارس سمپاد لنگرود موفق شد مدال طلای المپیاد بین‌المللی ریاضی ساسمو (SASMO) را کسب کند.

وی با تبریک این موفقیت ارزشمند به این دانش آموز لنگرودی، خانواده و معلمان وی، افزود: این موفقیت که حاصل استعداد، تلاش مستمر، پشتکار و انگیزه علمی این دانش‌آموز است، بار دیگر ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های دانش‌آموزان گیلان را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: المپیاد بین‌المللی ریاضی ساسمو از رقابت‌های شناخته‌شده علمی در سطح بین‌المللی است که با حضور دانش‌آموزانی از کشور‌های مختلف برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای سنجش توانایی‌های ریاضی، تفکر منطقی و مهارت حل مسئله دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

نرگس دستیار با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی همه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت استان و شهرستان که در مسیر شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان نقش‌آفرینی می‌کنند، افزود: امیدوارم این موفقیت ارزشمند، سرآغاز درخشش‌های بیشتر دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی ملی و بین‌المللی باشد.