عضو شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله دشمن سعودی به اماکن عمومی، بازارها، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در کانال تلگرام خود در واکنش به جنایات دشمن سعودی علیه ملت یمن که آخرین مورد آن بمباران امروز بازار الحضاره در شهرستان الوازعیه در استان تعز بود، بیانیه‌ای به این شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در حالی که اهالی غیور شهرستان «الوازعیه» در تعز، با درهم کوبیدن تحرکات اشغالگران و متجاوزان سعودی طعم آزادی را می‌چشیدند، جنگنده‌های دشمن با انجام سه حمله بازار «الحضاره» را در این منطقه هدف قرار دادند که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از غیرنظامیان انجامید.

حملات مداوم متجاوزان به تاسیسات، اماکن عمومی، بازارها، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی است. استمرار این بمباران‌ها نشان می‌دهد با یک رویه کاملاً مجرمانه و عمدی مواجه‌ایم؛ نه یک حادثه تصادفی و این اقدامات سیاهه جنایات این رژیم را سنگین‌تر می‌کند.

هدف قرار دادن غیرنظامیان، زیرساخت‌ها و اموال عمومی در ۱۲ سال گذشته، زنجیره‌ای پیوسته از جنایات جنگی است که هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد. ما کشور‌های متجاوز را مسئول تمام این جنایات، کشتار‌ها و اقدامات تعمّدی در کشورمان می‌دانیم. ما این رفتار‌های خصمانه و جنایات زنجیره‌ای را به شدت محکوم می‌کنیم. به دشمنی که با تمام قوا، جنگنده‌ها و تسلیحاتش کشور ما را بمباران می‌کند و به اشغال و محاصره این سرزمین ادامه می‌دهد، هشدار می‌دهیم این جنایات هرگز پیروزی را برایش به ارمغان نخواهد آورد.

اگر قرار بود این اقدامات پیروزی بیاورد، صد‌ها و هزاران جنایت گذشته‌اش این کار را می‌کرد، اما این رنج‌ها تنها بر قدرت، صلابت و عزت فرزندان وطن افزود و نیرو‌های مسلح و امنیتی ما را در مسیر پیشرفت، خوداتکایی و دستیابی به توانمندی‌های بازدارنده مصمم‌تر ساخت.

به دشمن صراحتا می‌گوییم هرچه بر شدت جنگ و محاصره بیفزایید، ملت ما در تمام عرصه‌ها پویاتر و قدرتمندتر خواهد شد. نیرو‌های مسلح و ارتش یمن همچنان شگفتانه‌های زیادی در آستین دارند که تا این لحظه از آنها رونمایی نکرده‌اند. به یقین پیروزی از آنِ ملت، امت، ارتش و نیرو‌های مسلح ما خواهد بود و سهم دشمنان، متجاوزان و تمام توطئه‌گران چیزی جز خواری، رسوایی و نابودی نخواهد بود.

از خداوند متعال برای شهدا رحمت، برای اسرا رهایی، و برای مجاهدان و رهبر عزیزمان محافظت، یاری و نصرت مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمد علی الحوثی

عضو شورای عالی سیاسی۲۶ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ هجری قمری۶ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی