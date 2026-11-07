به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم‌های سویا و دپورتیوو آلاوس به تساوی بدون گل رسیدند. روبن وارگاس بازیکن تیم سویا در دقیقه ۳۲ یک ضربه پنالتی را از دست داد. تیم سویا با ۱۸ امتیاز ششم است و تیم آلاوس با ۱۳ امتیاز نهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۶ آبان:

مالاگا - راسینگ سانتاندر

اسپانیول - دپورتیوو لاکرونیا

اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

والنسیا - رئال مادرید

* یک شنبه ۱۷ آبان:

الچه - رئال بتیس

رئال سوسیداد - رایو وایکانو

سلتاویگو - لوانته

ویارئال - ختافه

آتلتیکومادرید - بارسلونا

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۸، رئال مادرید با ۲۷ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.