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هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با تساوی تیمهای سویا و دپورتیوو آلاوس آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیمهای سویا و دپورتیوو آلاوس به تساوی بدون گل رسیدند. روبن وارگاس بازیکن تیم سویا در دقیقه ۳۲ یک ضربه پنالتی را از دست داد. تیم سویا با ۱۸ امتیاز ششم است و تیم آلاوس با ۱۳ امتیاز نهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۶ آبان:
مالاگا - راسینگ سانتاندر
اسپانیول - دپورتیوو لاکرونیا
اوساسونا - آتلتیک بیلبائو
والنسیا - رئال مادرید
* یک شنبه ۱۷ آبان:
الچه - رئال بتیس
رئال سوسیداد - رایو وایکانو
سلتاویگو - لوانته
ویارئال - ختافه
آتلتیکومادرید - بارسلونا
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید با ۲۸، رئال مادرید با ۲۷ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.