به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حامد صیادی از بارگذاری بیش از ۹۰۰ طرح هادی روستایی استان در سامانه «ساختار» خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این بستر الکترونیکی، شهروندان می‌توانند به‌صورت مستقیم و برخط به اطلاعات طرح‌های هادی روستا‌ها دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل ارائه خدمات به مردم صورت گرفته است، افزود: متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری به بنیاد مسکن می‌توانند اطلاعات طرح هادی روستای موردنظر خود را مشاهده و وضعیت ملک و ضوابط مربوط به آن را بررسی کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دسترسی آسان به اطلاعات معتبر، موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان می‌شود، اضافه کرد: هرچه مردم برای دریافت پاسخ پرسش‌های خود نیاز کمتری به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و طی کردن فرایند‌های اداری داشته باشند، رضایتمندی عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اهمیت طرح‌های هادی روستایی در روند توسعه مناطق روستایی گفت: طرح هادی صرفاً یک سند فنی نیست، بلکه چارچوبی برای هدایت توسعه، ساماندهی ساخت‌وساز‌ها و تعیین ضوابط کالبدی روستا‌ها به شمار می‌رود.

صیادی ادامه داد: تجمیع و بارگذاری اطلاعات این طرح‌ها در سامانه ساختار، علاوه بر فراهم کردن دسترسی آسان‌تر شهروندان، امکان دسترسی سازمان‌یافته کارشناسان به داده‌ها را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه توسعه روستایی باشد.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://sakhtar.bonyadmaskan.ir و با استفاده از تلفن همراه، کد ملی و رمز دریافتی وارد سامانه شوند و اطلاعات مربوط به طرح هادی روستای موردنظر خود را مشاهده کنند.