شبکه‌های دو و تهران سیما با پخش مستند پرتره هنری و انیمیشن سینمایی جدید مخاطبان را همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وسومین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «خط‌خطی»، به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی فرزاد حبیب‌زاده، شنبه ۱۶ آبان‌ماه حوالی ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

بازپخش این مستند، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه حوالی ساعت ۱۴ روی آنتن می رود.

این مستند به جهان هنری استاد عبدالله پوراسماعیلی، نقاش و نگارگری می‌پردازد که طراحی کلاسیک و نقاشی ایرانی را به زبانی شخصی پیوند زده است.

همچنین انیمیشن سینمایی ماجراجویی «ماهی اخمو» محصول ۲۰۲۵ آمریکا و استرالیا، به مدیردوبلاژی اردشیر منظم و صدابرداری علی شریفی در واحد دوبلاژ سیما دوبله شده و برای پخش از شبکه تهران آماده شده است.

این اثر داستان دو ماهی را روایت می‌کند که برای نجات خانه خود به دنبال ماهی آرزو‌ها می‌روند، اما در نهایت درمی‌یابند که باید با همکاری یکدیگر و سایر آبزیان زیستگاه‌شان را نجات دهند.