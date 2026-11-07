به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن حکم دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، خطاب به دکتر ولیئی به شرح ذیل است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر ستاد خیرین» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌شوید. انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارت و با هماهنگی معاونت‌های وزارت و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته، نسبت به انجام امور زیر اهتمام ورزید؛ تدوین برنامه راهبردی برای توسعه s نت حسنه وقف در حوزه آموزش عالی؛ ارائه راهکار‌های علمی جهت ترغیب واقفین و خیرین به مشارکت در حوزه آموزش عالی؛ تلاش برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه آموزش عالی؛ گسترش فرهنگ اسلامی وقف در جامعه و بهره‌گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه؛ شناسایی اولویت‌های زیرساختی پژوهشی و تحقیقات کاربردی قابل حمایت با استفاده از منابع وقف و خیر؛ تسهیل زمینه حضور جامعه واقفین و خیرین در قالب بنیاد‌های حامیان دانشگاهی و نظارت بر حسن انجام اهداف شرعیه واقفین و خیرین؛ تجلیل و الگوسازی از مفاخر و بزرگان وقف و خیر در حوزه علم و فناوری؛ گسترش ظرفیت دیپلماسی وقف و خیر در حوزه علم و فناوری.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر محسن ولیئی دارای دکترای کارآفرینی از موسسه شاخص پژوه و عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، معاون کمیته امداد امام خمینی کشور، مدیرکل کمیته امداد در استان‌های تهران و مرکزی، مدیرکل حرفه آموزی وکاریابی کمیته امداد کشور، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان تهران و مدیرعامل مجمع خیرین کشور اشاره کرد.

وی چاپ بیش از ۱۸ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.