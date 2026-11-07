معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌ مبنای ۱۴۰۵ هرمزگان از اجرای طرح با مشارکت ۱۰۳ مأمور آمارگیر در ۴۶ شهر و ۲۲۷ روستای استان خبر داد.

مراجعه حضوری به ۳۷ هزار خانوار در سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن هرمزگان

مراجعه حضوری به ۳۷ هزار خانوار در سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شاهرخ شراعی، گفت: سرشماری برای نخستین بار به شیوه ثبتی‌مبنا و با تکیه بر اطلاعات پایگاه‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، خوداظهاری اینترنتی و مراجعه حضوری مأموران آمارگیر انجام می‌شود.

او افزود: اطلاعات حدود ۶۷۰ هزار خانوار استان هرمزگان از روش داده‌های ثبتی، خوداظهاری و بررسی میدانی تکمیل می‌شود و از این تعداد، ۳۷ هزار خانوار مشمول مراجعه حضوری مأموران آمارگیر هستند.

شراعی هدف از مراجعه حضوری را راستی‌آزمایی اطلاعات موجود، تکمیل داده‌های ناقص و بررسی ویژگی‌های خانوار‌ها عنوان کرد و افزود: ۱۰۳ مأمور آمارگیر با کارت شناسایی معتبر و تجهیزات مخصوص سرشماری در مناطق شهری و روستایی استان فعالیت می‌کنند.

معاون فنی و آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌ مبنای ۱۴۰۵ هرمزگان، گفت: عملیات برای ۳۰ روز برنامه‌ریزی شده، و تلاش می‌شود با توجه به شرایط استان در مدت حدود ۲۰ روز به پایان برسد.

شراعی با بیان اینکه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز از پایگاه‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود، گفت: بخشی از اطلاعات نیز با روش خوداظهاری اینترنتی تکمیل خواهد شد و برای حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانوار‌ها پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود.

معاون فنی و آموزشی سرشماری استان هرمزگان، اطلاعات هویتی، جمعیتی، وضعیت اشتغال و اقامت خانوار‌ها و مشخصات واحد‌های مسکونی از جمله مساحت، تعداد اتاق‌ها، نوع سازه و امکانات سرمایشی و گرمایشی را از مهم‌ترین محور‌های پرسش‌نامه سرشماری برشمرد.

شراعی با تأکید بر اهمیت نتایج این طرح در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی، سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع و اعتبارات، مشارکت دقیق و صادقانه شهروندان را در دستیابی به آمار قابل اعتماد ضروری دانست.

او از خانوار‌ها خواست با رعایت محرمانگی اطلاعات، در زمان مراجعه مأموران آمارگیر همکاری لازم را داشته باشند و مدارک شناسایی و اطلاعات واحد مسکونی خود را آماده کنند.

شراعی تأکید کرد: تکمیل خوداظهاری اینترنتی به معنای پایان فرایند سرشماری نیست و خانوار‌هایی که پیامک دریافت کرده‌اند نیز باید هنگام مراجعه مأموران آمارگیر همکاری کنند؛ چراکه اطلاعات مورد نیاز در مراجعه حضوری، کامل‌تر از پرسش‌های مرحله اینترنتی است.